長沙：“AI+醫療”催生更多新場景

中評社北京11月24日電／據新華社報導，在算力快速發展的背景下，眾多機器人產品、大模型技術正加速布局，有望幫助解決更多康養、醫療問題。



“機器人的滑輪車底座就是一個本地化算力盒子，不僅能用於機器人，還能接入其他智能設備，可以說是屬於家庭的微型智算中心。”博極生命科技有限公司總經理馮武說。在11月20日至21日於湖南長沙舉辦的2025世界計算大會上，該公司發布了最新情緒陪伴機器人“笑熵01”。



“大模型終端化部署，拓展端側計算萬億級市場新空間”是本屆大會發布的全球計算創新成就之一。“笑熵01”正是博極生命科技通過大模型終端化部署打造的產品。這一機器人體形小巧但充滿“智慧”，具有情緒識別、交流陪伴等功能。“傳統低算力平台難以支持機器人進行快速交互，但我們現在採用國產華為昇騰架構，應答速度更快、成本更低，產品和用戶數據也更安全可控。”馮武介紹。



老齡化趨勢下，機器人一方面可應用於家庭，另一方面可以應用在醫療尤其是康復領域。



“算力的發展，有望讓各種機器人深入生活場景。”湖南超能機器人技術有限公司董事長肖湘江說，“從本屆大會可以感受到，具身智能等新技術進入越來越多新場景，公眾參與度也在提高。”



長沙醫療資源豐富，且擁有國家超級計算長沙中心奠定的算力基礎。高校科研機構、企業紛紛借助算力發展和人工智能技術，投向“AI+醫療”領域，逐步形成產業集群。



“自興AI自主研發的醫學影像AI平台，以及全新一代人工智能硬件賦能染色體核型分析，已經應用於全國300多家三甲醫院。”自興人工智能集團工作人員李曦輝在展台上說，公司研發團隊由中南大學教授蔡自興領銜，與國內多家科研及醫療機構建立了長期戰略合作關係。



在大會專題活動“超算驅動科學研究新範式”上，湖南大學黨委常委、副校長李肯立介紹了胎兒超聲大模型的實踐。這一大模型的訓練發揮了國家超級計算長沙中心的算力優勢，整合多家醫院數據。



“做一個產前超聲檢查要多個步驟，我們想依靠大模型技術一步完成，自動生成檢查報告，希望未來在家中就能做檢查，發現問題再去醫院。”李肯立說。