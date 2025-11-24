廣東外語外貿大學慶祝建校60周年

中評社北京11月24日電／據新華社報導，廣東高等教育國際化發展大會暨廣東外語外貿大學建校60周年大會22日舉行。



面對高等教育對外開放的新趨勢，廣外以此次大會為契機，舉辦了亞洲大學校長論壇等一系列高質量、國際化學術文化活動，聯合國內外知名高校和智庫，共同發布《廣州宣言》，成立粵港澳大灣區—東南亞智庫合作聯盟、廣東—太平洋島國學術聯盟，不斷拓展高等教育國際化的新生態、新模式、新路徑，積極打造立足廣東、輻射全國、放眼世界的高水平國際教育對話平台，有力助推廣東高等教育國際化高質量發展，為經濟社會發展提供有力人才和智力支撐。



廣外黨委書記石佑啟表示，建校60年來，廣外見證時代之變，立德樹人的初心不變；推動發展之變，追求卓越的恒心不變；順應大局之變，服務國家的決心不變。一代代廣外人秉承“明德尚行，學貫中西”的校訓，發揚“胸懷家國、放眼世界、開拓創新、行實致遠”的精神，矢志追求卓越，奮力爭創一流，為建成國際化高水平大學而不懈奮鬥。站在新起點，面向教育強國、教育強省的宏偉藍圖，廣外奮力邁向國際化高水平大學建設新征程，力爭在深化對外開放、促進文明互鑒、參與全球治理的偉大進程中作出新的更大貢獻。



廣外黨委副書記、校長閆相斌作主題為“六秩續榮光，奮進譜華章”的發展報告。他表示，廣外秉承深厚的國際化辦學基因，堅守初心、創新求變、擔當有為，書寫了一部立德樹人、培根鑄魂的育人史，一部勇立潮頭、開拓進取的奮鬥史和一部與黨同心、與國同行的報國史。走進新時代，廣外勇於承擔崇高的國際化辦學使命，面向時代前沿，構建學科交叉融合新生態；響應時代召喚，引領涉外人才培養新範式；肩負時代使命，打造服務國家戰略新引擎；把握時代脈搏，拓展文明交流互鑒新格局。