中超收官：上海海港三連冠　梅州、長春降級

中評社北京11月24日電／據新華社報導，2025賽季中超聯賽22日收官。最後一輪比賽中，上海海港隊客場1:0小勝大連英博隊，實現中超三連冠；同樣獲勝的上海申花隊連續第二年獲得亞軍；梅州客家隊與長春亞泰隊降級。



上海“雙雄”本賽季你追我趕，直到最後一輪前仍保持爭冠態勢。領先2分的上海海港隊憑借加布裡埃爾的進球，客場1:0小勝大連英博隊，最終以20勝6平4負積66分的戰績奪冠，取得中超三連冠。



上海申花隊雖然在客場3:1擊敗天津津門虎隊，但只能連續第二個賽季收穫亞軍，本賽季他們的戰績是19勝7平4負積64分。



本輪比賽前，長春亞泰隊已經確定降級，末輪他們客場0:1不敵青島西海岸隊。梅州客家隊此前落後青島海牛隊3分，還剩一絲保級機會。但北京國安隊在主場5:1大勝梅州客家，直接送對手降級。這也是梅州連續兩個賽季降級，上賽季他們最終遞補重返中超，但根據規程，即使中超再有空額，他們也無法再度遞補。北京國安此前拿到半程第一，但後半程表現糟糕，早早退出爭冠行列，最終排名第四。



其他比賽中，青島海牛隊客場2:2戰平浙江隊；成都蓉城隊客場1:1戰平深圳新鵬城隊，最終排名第三；山東泰山隊客場5:1大勝武漢三鎮隊，名列聯賽第五；“升班馬”雲南玉昆隊客場1:1戰平河南隊，最終取得第八名的好成績。