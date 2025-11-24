洪都拉斯交通事故致8人死亡

中評社北京11月24日電／據新華社報導，特古西加爾巴消息：洪都拉斯全國應急中心負責人米羅斯拉娃·塞爾帕斯23日向新華社記者證實，聖巴巴拉省西部當天發生一起交通事故，造成至少8人死亡、39人受傷。



據媒體報導，當天下午，一輛卡車行駛至聖巴巴拉省聖何塞德科利納斯市附近路段時失控側翻。車上大多是洪都拉斯國民黨和自由黨支持者。據初步判斷，事故原因為刹車失靈。



洪都拉斯將於11月30日舉行總統、議會和地方選舉。