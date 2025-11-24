【
大
中
小
】 【
打 印
】
洪都拉斯交通事故致8人死亡
http://www.CRNTT.com
2025-11-24 17:15:14
中評社北京11月24日電／據新華社報導，特古西加爾巴消息：洪都拉斯全國應急中心負責人米羅斯拉娃·塞爾帕斯23日向新華社記者證實，聖巴巴拉省西部當天發生一起交通事故，造成至少8人死亡、39人受傷。
據媒體報導，當天下午，一輛卡車行駛至聖巴巴拉省聖何塞德科利納斯市附近路段時失控側翻。車上大多是洪都拉斯國民黨和自由黨支持者。據初步判斷，事故原因為刹車失靈。
洪都拉斯將於11月30日舉行總統、議會和地方選舉。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
洪都拉斯副總統：洪中建交是最正確的決定
(2025-03-30 15:56:50)
一架小型飛機在洪都拉斯北部墜毀
(2025-03-18 12:52:51)
美證實一架黑鷹直升機在洪都拉斯緊急迫降
(2025-03-06 18:17:47)
洪都拉斯總統直升機迫降無人受傷
(2025-02-26 11:01:20)
外交部領事司司長龍舟會見洪都拉斯副外長
(2024-12-07 12:03:29)
“香蕉共和國”洪都拉斯的突圍
(2024-08-06 10:55:05)
洪都拉斯舉行首批白蝦輸華啟運儀式
(2024-07-21 12:01:52)
宏國前“第一夫人”拿台捐款買珠寶？吳釗燮否認
(2024-04-15 14:42:28)
洪都拉斯敦促拉共體採取行動應對海地危機
(2024-03-17 11:46:07)
洪都拉斯西部客車相撞事故致17人死亡
(2024-02-29 10:22:16)