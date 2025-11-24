】 【打 印】 
巴基斯坦一警察部隊總部遭自殺式爆炸襲擊
　　中評社北京11月24日電／據新華社報導，巴基斯坦警方24日說，位於該國西北部開伯爾－普什圖省首府白沙瓦的一警察部隊總部當天清晨遭自殺式爆炸襲擊，目前已有兩名傷者被送往醫院救治，現場仍有交火。

