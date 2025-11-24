【
巴基斯坦一警察部隊總部遭自殺式爆炸襲擊
http://www.CRNTT.com
2025-11-24 17:18:28
中評社北京11月24日電／據新華社報導，巴基斯坦警方24日說，位於該國西北部開伯爾－普什圖省首府白沙瓦的一警察部隊總部當天清晨遭自殺式爆炸襲擊，目前已有兩名傷者被送往醫院救治，現場仍有交火。
