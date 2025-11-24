日本前首相接連批評高市早苗錯誤言論

中評社北京11月24日電／日本前首相石破茂、野田佳彥和鳩山由紀夫日前分別就現任首相高市早苗在國會發表涉台錯誤言論引發的日中關係緊張提出批評，呼籲其謹言慎行，通過對話推動關係改善。



新華社報導，石破茂23日在一檔電視節目中表示，自1972年時任首相田中角榮訪華推動實現日中邦交正常化以來，“歷屆日本政府在處理日中關係時一直都是‘小心、小心、再小心’”。現政府應充分認識到日本長期以來的基本立場，在今後的政策推進中保持慎重。



同日，野田佳彥在鳥取縣接受媒體採訪時指出，當前的日中關係緊張“源於高市首相的輕率言論”。他強調，高市需要向中方做出解釋，通過對話推動關係改善。



此外，鳩山由紀夫近日也在社交平台Ｘ上發文指出，高市偏離“台灣問題是中國內政”這一立場的言論使日中關係急劇惡化，其給國家造成的損失難以估量。他引用《論語》名句“過而不改，是謂過矣”敦促高市盡快糾正錯誤立場。



本月7日，高市在日本國會答辯時稱，“台灣有事”或構成日本可行使集體自衛權的“存亡危機事態”。此番言論隨即引發法律學者、反戰組織及在野黨的強烈批評。日本輿論指出，高市的言論違背了日本政府在1972年日中聯合聲明中所作承諾，與日本長期對華外交方針存在明顯矛盾，勢必引發地區局勢不必要的緊張。