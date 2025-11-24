李強在二十國集團領導人第二十次峰會上的講話

中評社北京11月24日電／在二十國集團領導人第二十次峰會上的講話



（2025年11月22－23日，約翰內斯堡）



中華人民共和國國務院總理 李強



尊敬的拉馬福薩總統，



各位同事：



很高興出席二十國集團約翰內斯堡峰會。感謝拉馬福薩總統和南非政府的熱情接待和周到安排。



本次峰會的主題是“團結、平等、可持續”，其中“團結”被置於首位，這讓人不禁想起二十國集團一路走來的歷程。1999年，亞洲金融危機暴露出全球經濟治理協調不足，二十國集團機制應運而生。2008年，國際金融危機爆發後，機制升格為領導人峰會，帶領世界經濟走向復甦。不同地區、不同制度文化的成員攜手同行，一次次攻堅克難，共促全球進步發展，其關鍵就在“團結”二字。



習近平主席在二十國集團領導人第十七次峰會上指出，團結就是力量，分裂沒有出路。當前，世界經濟再次面臨巨大挑戰，單邊主義、保護主義甚囂塵上，各种經貿限制和對立對抗增多。很多人在思考，到底是什麼阻礙了國際社會的團結？綜合各種分析，比較突出的有兩點：一是各方利益訴求存在差異。對差異如果不進行積極調和，就會帶來矛盾和紛爭。二是全球合作機制存在不足。特別是公平公正且具權威性、執行力的協調機制相對缺失，難以在更大範圍形成共識和合力。二十國集團應當正視存在的問題，探尋解決之道，推動各方重回團結協作的正軌。

