李在明施政好評率55.9%差評率40.5%

中評社香港11月24日電／韓聯社報導，韓國民調機構Realmeter24日發佈的一項民調結果顯示，總統李在明的施政好評率為55.9%，差評率為40.5%。



Realmeter受日刊《能源經濟新聞》委託，于本月17日至21日面向全國18歲以上的2523人進行了上述調查。結果顯示，李在明的施政好評率為55.9%，較上周的調查上升1.4個百分點；差評率為40.5%，下降0.7個百分點。Realmeter分析指出，在李在明出訪中東和非洲期間，韓方同各方簽署了總價值達150萬億韓元（約合人民幣7245億元）的合作諒解備忘錄，推動支援率上升。但韓國綜合股價指數（KOSPI）跌破3900點，韓元貶值等國內經濟疲軟因素仍對支援率構成壓力。



Realmeter于20日至21日面向全國18歲以上的1004人進行了政黨支援率調查。結果顯示，執政黨共同民主黨為47.5%，上升0.8個百分點；最大在野黨國民力量為34.8%，上升0.6個百分點。祖國革新黨2.9%，改革新黨3.8%，進步黨1.1%。



施政好評率調查可信度為95%，抽樣誤差±2個百分點，應答率4.8%；政黨支援率調查可信度95%，抽樣誤差±3.1個百分點，應答率3.7%。