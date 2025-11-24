四川省原副省長葉寒冰嚴重違紀違法被雙開

中評社北京11月24日電／經中共中央批准，中央紀委國家監委對四川省政府原黨組成員、副省長，省公安廳原黨委書記、廳長葉寒冰嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，葉寒冰喪失理想信念，背棄初心使命，搞團團夥夥，搞迷信活動，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊活動安排，違規出入私人會所，違規配備、使用公務用車，違規由下屬單位或他人支付應由本人支付的費用；違反組織原則，在幹部選拔任用工作中為他人謀利並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金，利用職權或職務影響為親屬謀利；違規干預、插手執法活動；家風不正；利用職務便利為他人在工程承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受鉅額財物。



葉寒冰嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予葉寒冰開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其四川省第十二次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。