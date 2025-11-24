澤連斯基或將同特朗普討論最敏感的領土內容

中評社北京11月24日電／新華社援引外媒報導，烏克蘭總統澤連斯基近期或將前往美國會見美國總統特朗普，雙方將討論計劃中“最敏感”的內容，包括涉及領土議題。



路透社援引兩名知情人士消息報導，美國和烏克蘭正討論澤連斯基近期前往美國、同特朗普討論28點新計劃的可能性，最早可能本周內成行，但目前仍未確定具體出行日期。



美國和烏克蘭23日在瑞士日內瓦發表聯合聲明，稱在美方所提結束烏克蘭危機28點新計劃基礎上，制定了一個“更新、更完善”的和平方案。聲明沒有透露其他細節。



美國白宮當天單獨發表聲明說，改善後的方案包括加強烏克蘭安全保障的內容，稱烏克蘭代表團說這個版本“反映了他們的國家利益”。烏克蘭官方未就此單獨發表聲明，目前尚未對此置評。



美國日前就結束烏克蘭危機提出一項包括28點內容的和平計劃，烏克蘭和歐洲沒有參與該計劃的起草制定。計劃內容曝光後，美國、俄羅斯、烏克蘭和歐洲多國近日分別作出表態，各方立場存在明顯分歧。美國、烏克蘭、歐盟及英法德三國代表23日在瑞士日內瓦就此舉行會談。



美國國務卿魯比奧在當天會談結束後會見記者，表示會談“富有成果”，但烏克蘭代表未現身。魯比奧說，雖然還有一些議題沒有達成一致，但就美方所提28點新計劃“懸而未決”的事項範圍已縮小。



魯比奧說美國仍需時間處理這些待解決事項，希望能在27日達成協議，但這不一定是最後期限。



據美國媒體先前報導的28點計劃草案內容，其要點包括烏克蘭從目前控制的頓涅茨克部分地區撤軍、俄羅斯與烏克蘭和歐洲締結互不侵犯協議、烏克蘭承諾不加入北約等。其中多項內容烏方此前一直拒絕接受。