美被曝計劃將委販毒集團列為恐怖組織

中評社北京11月24日電／央視新聞報導，消息人士近日稱，美國政府計劃於當地時間24日以涉嫌參與向美國輸出毒品為由，將委內瑞拉販毒集團“太陽集團”列為“外國恐怖組織”。



美國政府指稱委內瑞拉總統馬杜羅領導“太陽集團”。馬杜羅否認美國這一說法，並指責美國意圖通過軍事威脅在委內瑞拉策動政權更迭，在拉美強化軍事擴張。馬杜羅上周曾表示，願意同美方“面對面”對話。



外界分析認為，將“太陽集團”列為“外國恐怖組織”，或預示美方將對委政府展開軍事行動。美國國防部長赫格塞思此前表示，若將“太陽集團”列為“外國恐怖組織”，將為美方“提供大量新的選項”。美國總統特朗普曾表示，依據這一認定，美國可對委境內關聯馬杜羅的資產和基礎設施實施打擊。



數名匿名美國官員稱，美國已準備好於近日對委內瑞拉發起“下一階段行動”，目標選項包括推翻委總統馬杜羅領導的政府。由於美方已提前就“飛越委內瑞拉領空”的安全風險發出警告，多家國際航空公司宣布暫時停飛涉委航班。



當地時間22日晚，委內瑞拉總統馬杜羅表示，美國對委的指控和威脅只是“老調重彈”。美國此次部署是企圖顛覆委內瑞拉政權，他已下令全國保持警戒狀態，並進行軍事準備演習，以應對可能發生的侵略。他強調委內瑞拉面對“威脅和心理戰”是“不可摧毀的”。

