醫管局調整公院放射服務收費　料輪候期減半

醫管局預期新安排可縮短病人輪候時間。（圖源：大公報） 中評社北京11月24日電／據大公報報導，醫管局放射服務長期供不應求，但仍存在病人缺席預約情況。醫管局將於明年1月1日起在非緊急放射科服務引入共付收費模式，除了X光維持免費外，其他非緊急放射科服務如超聲造影等3項進階項目收費250元、電腦掃描造影等7項高端項目收費500元。病人需在預約日期前最少14天繳費，否則預約會自動取消。



醫管局預期新安排有望減少浪費，病人輪候時間亦有望縮短，例如第一類別病人輪候電腦掃描的時間可望由現時兩周減至一周。



醫管局質素及安全總監黃立己表示，過去10年，醫管局電腦掃描服務量增逾五成，但需求也同步上升，服務仍然供不應求，磁力共振、超聲造影等放射服務供求情況亦不理想。現存“缺席預約”情況，以電腦掃描造影及磁力共振掃描造影為例，約一成病人在安排好時間後缺席，原因或已在私家醫院做了檢查，或病情好轉不再需要這項服務。希望在非緊急放射科服務引入共付模式後，情況有所減少。



14天前繳費 冀減“缺席預約”



病人在急診室就診或住院期間需要進行放射服務，會定義為緊急放射服務，醫管局不會額外收費。若病人出院後才進行檢查，或在門診預約放射服務，則屬於非緊急放射服務，將會引入逐項收費安排。除了X光檢查免費外，進階項目包括熒光透視、超聲造影、乳腺造影要收250元，高端項目包括電腦掃描、磁力共振掃描等收費為500元。



黃立己表示，收費分級主要基於服務複雜程度及成本，X光檢查使用量大、服務相對簡單、成本較低，故維持免費；而進階和高端項目相對複雜、要更多時間進行檢查和投入較高成本，因此引入收費模式。

