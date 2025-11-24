光影連兩岸！台灣青年導演交流團造訪北侖

中評社北京11月24日電／據中國台灣網消息，初冬的寧波北侖暖意湧動，創意與產業的碰撞格外熱烈。近日，台灣青年導演團一行30人走進北侖，聚焦影視創作與跨境直播兩大核心領域，深入參訪本土企業、產業園區與文旅地標，在實地體驗中感受北侖產業活力，在精準對接中凝聚合作共識，為甬台青年文化產業融合寫下生動注腳。



作為此次參訪的“產業對接首站”，台灣青年導演團率先走進北侖一歆傳媒與圓周率跨境直播基地，開啟“影視＋直播”跨界交流之旅。在圓周率基地，負責人李蕾詳細介紹了跨境直播培訓體系與全鏈條產業布局，從主播孵化到供應鏈整合，從平台運營到市場拓展，全方位展現北侖跨境直播的成熟生態；石莉琴以“AI賦能跨境電商”為主題，結合實戰案例拆解AI技術在直播內容創作、矩陣搭建中的應用，讓台灣青年導演們直觀感受數字技術為產業帶來的變革。台灣青年導演葉曜維則結合自身在北侖的發展經歷，以“台灣人的高光時刻”為題，分享了大陸市場機遇、北侖惠台政策支持及個人創業心得，“從影視內容創作到直播IP轉化，北侖給了台灣青年足夠大的舞台”，他的分享引發了參訪團成員強烈共鳴。互動環節中，兩岸青年圍繞“影視內容跨境傳播路徑”“直播IP與影視IP聯動開發”等話題深入探討，多名台灣導演當場表達合作意向，希望借助北侖直播平台將台灣優質影視內容推向更廣闊的大陸市場。



博地影秀城成為兩岸影視產業對接的核心陣地。參訪團先後走進博地現代影視基地二期棚區實景片場，近距離觀摩專業攝影棚、道具庫與場景搭建，詳細瞭解影視拍攝全流程服務；隨後參觀維動體育、中科城市等新媒體企業及影秀大劇院，感受北侖從影視製作到宣發傳播的全鏈條產業能力。在麗筠酒店舉行的圓桌座談會上，北侖區委宣傳部、區文廣旅體局相關負責人圍繞文化產業發展規劃、惠台政策紅利展開解讀，從項目落地補貼、人才安居保障到場地資源支持，全方位勾勒台青在侖發展的“政策藍圖”；博地集團團隊則分享了影視產業基金運作模式、產業園資源整合優勢，為台灣青年導演提供從創意孵化到項目落地的“全周期對接渠道”。



參訪期間，台灣青年導演團還走進北侖梅山灣，在萬博魚體育旅遊度假區體驗捷安特騎行的追風樂趣、帆船出海的動感活力，在高空衝浪、頭號玩家等潮玩項目中釋放創意靈感；在中國港口博物館，透過珍貴文物與影像資料，回溯北侖從漁村到國際大港的蝶變歷程，感受“港口經濟”的強勁動能；在梅山灣冰雪大世界體驗冰雪樂趣，在老外灘的夜色中品味甬城人文風情，全方位感受北侖“產業強區”與“宜居新城”的雙重魅力。“沒想到北侖不僅有成熟的影視、直播產業生態，生活環境也這麼有吸引力”，參訪團成員紛紛感慨，從政策支持的“溫度”到產業發展的“力度”，再到城市生活的“熱度”，北侖讓他們看到了“扎根發展的可能”。