中國啟動聚變領域國際科學計劃

中評社北京11月24日電／據新華社：開展燃燒等離子體物理研究、實現產出能量大於消耗能量、演示聚變能發電……11月24日上午，在位於安徽合肥未來大科學城的緊凑型聚變能實驗裝置（BEST）主機大廳，中國科學院“燃燒等離子體”國際科學計劃正式啟動並面向國際聚變界首次發布BEST研究計劃，聚力點燃“人造太陽”。



核聚變能，模擬太陽的聚變反應釋放能量，被譽為人類的“終極能源”。數十年來，科學家們通過磁約束等技術路線，在實驗裝置上探索聚變反應所需的高參數、長脈衝等嚴苛條件。“我們將要進入燃燒等離子體的新階段。”中國科學院合肥物質科學研究院副院長、等離子體物理研究所所長宋雲濤介紹，這是聚變工程研究的關鍵，這意味著核聚變像“火焰”一樣，由反應本身產生的熱量來維持，是未來持續發電的基礎。



近年來，我國核聚變研究加速，多次打破世界紀錄。BEST裝置作為我國下一代“人造太陽”，承擔“燃燒”使命。根據研究計劃，2027年底該裝置建成後，將進行氘氚燃燒等離子體實驗研究，驗證其長脈衝穩態運行能力，力求聚變功率達到20兆瓦至200兆瓦，實現產出能量大於消耗能量，演示聚變能發電。



“這是‘無人區’的探索，將面臨許多工程與物理挑戰。”宋雲濤說，如阿爾法粒子對維持聚變反應所需的超高溫條件至關重要，但對其輸運規律等研究有待深入。“牽頭啟動國際科學計劃，既能依托我國超導托卡馬克大科學團隊的建制化優勢，也有助於凝聚全球科學家的智慧與力量，協同突破聚變燃燒前沿物理難題。”



根據國際科學計劃，等離子體物理研究所將面向全球開放包括BEST在內的多個核聚變大科學裝置平台，設立開放科研基金、資助高頻次專家互訪交流。來自法國、英國、德國等十餘個國家的聚變科學家共同簽署《合肥聚變宣言》，該宣言倡導開放共享與合作共贏精神，鼓勵各國的科研人員到中國開展聚變合作研究。