“政府效率部”歇了？美國主管官員：非實情

美國人事管理局局長斯科特·庫珀的社交媒體賬號截圖（圖片來源：新華社） 中評社北京11月24日電／據新華社報導，就路透社發布的美國政府效率部提前8個月解散的新聞，美國人事管理局局長斯科特·庫珀24日在社交媒體上發文回應說，有關報導並非實情，相關媒體“嫁接了”他的話，“創造了抓人眼球的頭條”。



庫珀表示，政府效率部或許不再會有“集中化的領導”，但其工作準則將繼續保留：減少章程架構；減少欺詐、浪費和濫用；重塑聯邦人力結構；將效率放在首位等等。“政府效率部”催動了相關變革，美國人事管理局、白宮管理和預算辦公室一起將其制度化，“這才是真相”。



路透社23日報導稱，美國總統特朗普今年1月上台後為削減政府規模而大張旗鼓設立的“政府效率部”，儘管任期還剩8個月，但已經解散。



路透社在報導中援引了本月初對庫珀的一段採訪。在問及“政府效率部”的現狀時，報導援引庫珀的話報導說“其根本不存在”，並稱“政府效率部”已不再是一個“集中式機構”。



特朗普1月20日宣誓就任美國總統當天簽署行政令，組建由馬斯克牽頭、名為“政府效率部”的顧問委員會，以期大幅削減聯邦開支，恢復聯邦政府的能力和效率。根據這份行政令，“政府效率部”運作18個月後，將於2026年7月4日解散。