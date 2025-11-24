富權：沈伯洋可能正在玩火焚身

中評社香港11月24日電／澳門新華澳報24日發表富權文章：沈伯洋可能正在玩火焚身。以下為文章內容。



“台獨頑固分子”、民進黨“立委”沈伯洋在被大陸重慶市公安局宣布立案偵查後，既是慌亂又是冥頑不化地上竄下跳，並以各種手法顯示其“淡定不怕”，還要以“實際行動”來展示大陸的追責在國際社會沒有效力。這不，這幾天，他就與民進黨“立委”範雲竄到荷蘭海牙，出席“國際自由聯盟”的第二百零九屆執行委員會，並與範雲提出的“反制跨國鎮壓”緊急決議，獲得表決通過。



沈伯洋出席“國際自由聯盟”，這既是基於民進黨的委派，更是沈伯洋本人要“反制”大陸公安機關對其進行立案偵查，並有法律學者表示可以與國際刑警組織合作，在全世界緝捕沈伯洋的需要。



在前者來說，由於民進黨的黨綱是信奉福利社會主義及民主社會主義，因而在台灣地區政治學者繪畫的“政治光譜”中，位於靠左的一端；而國際自由聯盟則是一個由世界各地自由主義政黨結合的偏左的非政府間國際政治組織，因而台灣地區的民進黨就成為該非政府間國際政治組織的正式會員，香港民主黨創黨主席李柱銘也是該組織的個人會員（中國國民黨參加的非政府間國際政黨組織是中間偏右的國家民主聯盟）。因此，該非政府間國際政治每逢召開會議，民進黨都有派出代表出席。在陳水扁掌政期間，還曾指派時任“副總統”的呂秀蓮，以貴賓身份出席在匈牙利首都布達佩斯舉行的“國際自由聯盟”第五十一屆年會。而國際自由聯盟也曾向陳水扁頒贈“二零零一年自由獎章”（由吳淑珍前往代領），故台灣當局與這個“國際自由聯盟”的互動關係。雖然國際自由聯盟只是一個由世界各國自由派政黨組成的非政府間國際組織，但由於它擁有六十七個國家的八十四個政黨會員，其中有一些政黨還是其所在國家的執政黨，因而在國際上擁有一定的政治影響力，將會對中國的國家統一大業造成政治干擾，其負面後果不應忽視。

