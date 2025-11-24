回看百年：美國助紂，目的只為發戰爭財

11月14日，在美國首都華盛頓白宮，美國總統特朗普在南草坪準備登機。（圖源：新華社） 中評社北京11月24日電／文匯網發表評論，標題為回看百年：美國助紂·目的只為發戰爭財。



近日高市早苗不當言論引發各界猜測美國是否背後支持，再見美國務院挺日言論，其行事邏輯，可從百年來“發戰爭財”的謀取軌跡中窺見一二。



一、看俄烏和中東戰爭



俄烏戰爭持續三年有餘，美國表面支持烏克蘭，實則難以直接獲利。特朗普今天要求歐盟提高軍費，再採購美國武器援助澤連斯基，本質是藉戰爭貿易牟利。烏克蘭消耗殆盡，便轉向盟友開刀。一旦棋子利用價值耗盡，便成棄子。



中東局勢亦同，美國過去獨家提供先進武器予以色列，核心是石油利益。如今美國已成全球最大石油出口國，遂同意向以色列對手沙特阿拉伯出售F－35戰機。內塔尼亞胡失去獨享武器優勢價值，對美重要性亦隨之削弱。



二、看百多年前日侵華



1929年美國經濟大衰退，股市暴跌近九成。要解決經濟困境，二度轉向軍事資源，擴大出口換取利潤。先有一戰時期，以中立國身份向歐洲出售戰爭物資之策；後再於二戰初期，向日本大量出口石油（佔日需求80–90%）、廢鋼鐵（70%以上）、銅（90%以上）等大量物資，不道德、無良知！直接支撐日本侵華戰爭。直至1941年珍珠港事件後，美國才全面禁運。



目前所謂援助烏克蘭，表面尚可稱作對抗侵略。而當年美國助紂為虐、支撐日本侵華的歷史，造成的傷害更遠超今日協助以色列所引發的巴勒斯坦人道危機 （已有7萬人死亡），中國軍民傷亡超過3500萬，財產損失慘重。而這一切，無非是為了美國自身的經濟獲利！

