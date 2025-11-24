“香港街馬”昨日舉行　選手首跑中九龍繞道

香港街馬首度以新建成的中九龍繞道為賽道。（圖片來源：大公網） 中評社北京11月24日電／據大公網報導，“香港街馬”昨日舉行，吸引近二萬人參加。全馬及半馬賽事途經下月啟用的中九龍繞道油麻地段，跑手可借賽事率先踏足該項貫穿東西九龍的大型基建。有選手開心是自己首個通過這一隧道的人，笑稱“幾有型”；有跑手化身成為“投票箱”，跑步亦不忘呼籲投票。



跑手變身投票箱籲投票



今年是街馬第十年舉辦，設全馬、半馬、十公裡及領袖跑等多個賽事，其中全馬及半馬賽事的跑手，由東區走廊近東岸公園起步，穿越東區海底隧道跑至九龍，壓軸路段為尚未通車的中九龍繞道油麻地段，並以油麻地交匯處為終點。



政務司副司長卓永興出席活動起步禮時表示，賽事適逢中九龍繞道油麻地段即將通車，跑手可以在這條嶄新的主幹道上，感受香港基建的優秀，享受新鮮和獨一無二的賽事體驗。



運輸及物流局局長陳美寶更親身體驗中九龍繞道的建設成果，聯同路政署、消防處等近百名政府部門代表參加兩公裡領袖跑。陳美寶希望跑手領會到整個工程項目特色，並表示希望明年能再與街馬合作，在仍正進行工程的六號幹線茶果嶺隧道進行比賽。



半馬冠軍Fletcher早上約7時10分衝線，他稱讚沿途景色美麗，很高興首次在中九龍繞道作賽，笑稱自己是首個跑過這條隧道的人，“幾有型”。他形容賽道十分獨特，途經三條隧道，但坦言中九龍繞道隧道路段是多條隧道中最辛苦的一段。



全馬跑手Alex同樣認為路線具挑戰性，形容在隧洞中的路程太斜“像跑不完”，但他表示能跑到新路線，辛苦也值得。



西貢區議員張展鵬化身成投票箱，將“票箱家族”穿上身，投入運動仍不忘呼籲投票，吸引不少跑手與其合影。

