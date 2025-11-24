發展局：應用BIM　助建造業數碼轉型

啟德體育園主場館工程團隊借整合不同BIM技術，令設計與審批流程節省八成時間。（圖片來源：大公網） 中評社北京11月24日電／據大公網報導，政府近年積極推動建築信息模擬技術（BIM），發展局局長甯漢豪表示，未來數年，BIM將是推動工程數碼化及管理建築生命周期的核心支柱，發展局會聚焦兩大發展方向，包括推動BIM軟件多元化及積極構建國際openBIM（開放式建築信息模擬）標準的協作平台，以及持續支持技術創新及擴大應用層面，例如結合人工智能（AI）等。



甯漢豪昨日在網志指出，發展局未來會以“提效、提質、提速”為目標，與業界及學術界緊密合作。甯漢豪提到，為加強支援業界人員，發展局自2018年起透過“建造業創新及科技基金”資助業界採購BIM軟件、設備及人才培訓，涉及資助逾2.2億元。為將技術擴展至中小企及分包商，實現協同效應，發展局於今年10月推出多項優化措施，加強利用基金培訓、資助及提供工種專項訓練，推動BIM普及至建築全產業鏈。



網志分享了多個項目應用BIM的情況。其中，啟德體育園主場館項目匯聚了來自八個地區、超過140間公司參與設計及施工。工程團隊運用不同專業軟件進行設計、施工與生產，在共通的openBIM平台上整合不同的BIM技術，大幅提升設計階段的效率，更令設計與審批流程節省了80%時間。團隊憑借BIM技術，在大型預制組件出廠前完整模擬了整個運輸、吊運及安裝流程，準確計算出組件到達工地的時間，及組件移入工地的路線；透過預先演練及優化模組設計和裝嵌工序，主場館內6000多噸的天幕鋼結構在一天內完成安裝。



此外，機電工程署正研究於政府場地內已備有BIM模型的機電設備，利用聊天機器人及大型語言模型，協助工程人員只需讀出語音指令，即可於數秒內快速由BIM模型及技術文件中搜尋所需資料。