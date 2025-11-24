世衛控煙大會通過環境和追責相關係列決議

中評社北京11月24日電／據新華社報導，《世界衛生組織煙草控制框架公約》（以下簡稱《公約》）第十一次締約方大會22日閉幕，會議就全球煙草控制問題通過了與環境和追責等相關的一系列決定。



在為期6天的會議中，來自160個締約方的代表在瑞士日內瓦商討全球煙草控制措施。會議在控煙與環境、增加控煙可持續資源、前瞻性控煙措施以及與煙草業損害賠償責任等方面作出多項決定。



與會各方就保護環境與人類健康免受煙草危害方面展開討論，並通過一項決定，邀請締約方考慮對煙草和尼古丁製品的成分或部件制定全面監管方案，以減少這類產品對公共衛生的負面影響。



各方還討論了控煙相關刑事和民事責任追究問題，並決定邀請締約方考慮通過加強締約方間合作等方式，強化《公約》相關條款的執行。



《公約》秘書處代理負責人安德魯·布萊克說：“《公約》締約方作出的這些重要決定，有望在未來數年挽救數以百萬計的生命，並保護地球免受煙草所致環境危害。”



《世界衛生組織煙草控制框架公約》是在世界衛生組織主持下談判達成的首項公共衛生公約，擁有183個締約方，覆蓋全球90%的人口。該公約為全球控煙工作提供了法律框架與一整套基於實證的綜合措施，包括要求在煙盒上印制健康警示、推行室內公共場所禁煙法令以及提高煙草製品稅率等。