中評社北京11月24日電／據新華社報導，題：泡沫、壁壘、裁員——從跨國企業季報看世界經濟風險與挑戰



跨國企業三季度財報季接近尾聲，歐美日等發達經濟體主要企業業績喜憂參半。分析人士認為，當前歐美市場對人工智能（AI）泡沫擔憂有所上升，關稅壁壘壓縮企業盈利空間，美國消費低迷叠加大規模裁員，為世界經濟增長帶來更多風險挑戰。



人工智能泡沫引擔憂



今年以來，人工智能基礎設施投資激增，美國科技股上漲行情創下紀錄。第三季度，相關企業業績表現穩健，甚至宣布加碼投資，然而市場對人工智能的投資熱情有所降溫。



美國芯片製造商英偉達19日公布的三季度營收、利潤均超預期，對四季度業績預測也高於預期。英偉達處理器對於建設人工智能基礎設施至關重要，其業績表現被視為此輪投資熱潮的“風向標”。一些分析師卻認為，其最新財報不足以完全消除市場不斷加深的對人工智能泡沫的擔憂。



得益於人工智能服務需求上升，亞馬遜、“字母表”公司、微軟和元宇宙平台公司三季度業績高於預期，均上調資本支出預期，加碼人工智能基礎設施投資。四家公司預計今年資本支出總計超3800億美元，但各自股價對巨額投資反應不一。



分析人士指出，大型科技公司在人工智能方面進行巨額投資，相關收益充滿不確定性。市場研究機構電子商務市場研究公司分析師雅各布·伯恩認為，企業可能難以迅速利用超大規模數據中心提供的產能，能源、土地、電網接入等物理瓶頸也可能帶來阻礙。



美國銀行對200餘名基金經理的最新調查顯示，超半數受訪者認為人工智能股票存在泡沫，以“科技股七巨頭”為代表的科技企業投資過度，市場資金過於集中。

