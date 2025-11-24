李在明：應保持耐心爭取重啟韓朝對話

中評社香港11月24日電／韓聯社報導，韓國總統李在明24日表示，當前韓朝關係處於隨時都能發生偶發性衝突的極其危險境地，因此應保持耐心，致力於重啟韓朝對話。



正在出訪中東及非洲四國的李在明當天搭乘總統專機飛往此行最後一站土耳其，並在機上舉行記者會時表述如上。李在明表示，韓朝關係演變成敵對、對抗關係，缺乏最起碼的信任，導致朝方採取極端措施。朝方已將韓朝關係定性為“敵對的兩國關係”，並將韓方稱為“不共戴天的仇人”，拒絕進行對話和接觸等一切交流。通常來講，即便兩國關係高度敵對，也應保持緊急聯絡渠道或熱線暢通，但目前韓朝雙方溝通渠道完全切斷，著實令人遺憾。



李在明還指出韓朝關係惡化歸咎於前政府和政界的失策。李在明說，政界部分人士曾提出“吸收式統一論”等不負責任的言論，導致韓朝矛盾升級。加上（前政府）向朝鮮派遣無人機，並重啟向朝擴音喊話。這些行為造成了當前的後果，若要挽回，政府就需付出更多的時間。



李在明強調稱，越是如此，就越應該為重啟對話付出努力，並從長遠角度對待統一問題。他說，韓方無意對朝推進“吸收式統一”，只希望先與朝方對話，實現和平共處，之後再（對統一）進行討論。



被問及“作為緩解韓朝緊張局勢的一環，政府是否會考慮推遲韓美聯合軍演或縮減其規模”時，李在明表示，若韓朝和平機制站穩腳跟，叫停韓美聯演是理想的選擇。根據情況，（推遲訓練或縮小規模）可成為（和平機制帶來的）結果，也可成為其杠桿，但目前則很難講。