11月24日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京11月25日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧11月24日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



新華社記者：二十國集團領導人在南非約翰內斯堡舉行了第二十次峰會。在越來越多人擔憂G20能否繼續引領全球多邊治理的背景下，此次峰會備受關注。發言人能否進一步介紹中方參加此次峰會的情況？



毛寧：此次二十國集團峰會以“團結、平等、可持續”為主題，李強總理出席峰會並發表講話。李強總理指出，回顧二十國集團發展歷程，各成員國攜手同行，攻堅克難，共促全球發展進步，關鍵就在“團結”二字。當前，世界經濟再次面臨巨大挑戰，單邊主義、保護主義甚囂塵上。二十國集團應當探尋解決之道，推動各方重回團結協作的正軌。



李強總理強調，全球經濟深度融合，沒有一個國家能夠獨善其身，開放合作才能互利共贏。二十國集團應當堅定維護自由貿易，建設開放型世界經濟。分歧不應成為團結的障礙，更不能成為打壓別國的借口，應當通過平等協商解決各自合理關切。二十國集團應當帶頭堅持多邊主義，提升發展中國家話語權，構建更加公平開放的國際經貿秩序。中方願同各方一道，團結一心、不懈努力，以實際行動為改革完善全球治理、共促經濟發展發揮更大作用，共創繁榮美好的未來。



總台中國之聲記者：據報導，針對中方就日本首相高市早苗涉台錯誤言論致函聯合國秘書長，日本政府發言人在G20峰會期間對記者稱，中方所謂日本改變在台灣問題上的立場毫無依據。日方已多次向中方解釋高市首相言論的要義和日方一貫立場，並致力於同中方對話。中方對此有何回應？



毛寧：關於日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方已多次闡明嚴正立場。有關言論嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎。