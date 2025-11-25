陳勇答中評：優中選優為香港未來投票

陳勇在候選人見面會上介紹自己的政綱（受訪者供圖） 中評社香港11月25日電（記者 盧哲）距離12月7日第八屆香港特區立法會選舉投票日還有不到兩周時間，香港選舉氣氛愈加熱烈。有意競逐連任的第七屆立法會議員陳勇正奔波在不同的街站、選舉論壇、見面會等場合，介紹自己的政綱、呼籲選民積極投票。



陳勇此次參選的仍然是功能界別中“香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界”。這是完善選舉制度之後設置的選舉委員會的第五個界別。



陳勇現時是港區全國人大代表召集人、民建聯副主席、新社聯會長，他在2021年首次參選立法會時，已經作為香港地區社團領袖及全國人大代表身兼多職。彼時他接受採訪時說，2019年發生的“黑暴”，讓大家更加看得清楚、也更加堅定信念——無論在任何情況下，最大的靠山是自己的國家和民族；而中華民族崛起、復興和保家衛國的那種炎黃子孫熱血之心也更加堅定。因此，香港“由亂到治”迎來新局面，他以港區全國人大代表的身份報名參選人大、政協及有關全國性團體代表界別立法會議員，希望發揮自己熟悉兩地的優勢所長服務香港市民，做好中央政府和特區市民的超級聯繫人，推動香港加快融入國家發展大局，助力特區實現良政善治。



10月27日，是立法會換屆選舉提名期第三個工作日，陳勇報名交表競逐連任。在接受中評社記者專訪時，陳勇表示，過去四年，自進入立法會履職後，自己一直秉持謙遜謹慎的態度，全心全意履行職責，擔負界別各賢達、市民、特區政府及內地部門間的溝通橋樑，為香港以至整個大灣區未來發展積極出謀獻策。未來，希望建基於全國人大代表、立法會議員任內歷練得來的寶貴經驗能在新一屆立法會內繼續為人民服務，為推動“一國兩制”事業行穩致遠作出新貢獻。