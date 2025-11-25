外交部：決不允許日本右翼勢力開歷史倒車

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京11月25日電（記者 海涵）日本防衛大臣小泉進次郎上周末談及日方計劃在與那國島部署中程地對空導彈。外交部發言人毛寧24日在例行記者會上就此表示，這一動向極其危險，需引起周邊國家及國際社會高度警惕。



有記者提問說，日本防衛大臣小泉進次郎上周末談及日方計劃在與那國島部署中程地對空導彈，稱部署計劃旨在保障該島安全，降低日本遭受武裝襲擊的可能，此舉不會加劇地區緊張局勢。發言人對此有何評論？



毛寧說，日方在與中國台灣鄰近的西南諸島部署進攻性武器，刻意製造地區緊張、挑動軍事對立。聯繫到日本首相高市早苗涉台錯誤言論，這一動向極其危險，需引起周邊國家及國際社會高度警惕。



毛寧指出，《波茨坦公告》明確規定日本“禁止重新武裝”，日本“和平憲法”也確立“專守防衛”原則。然而令人警惕的是，日本近年來大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，放寬武器出口限制，謀求發展進攻性武器，圖謀放棄“無核三原則”。日本右翼勢力正極力突破“和平憲法”束縛，在窮兵黷武道路上越走越遠，把日本和地區引向災禍。



毛寧表示，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。中方決不允許日本右翼勢力開歷史倒車，決不允許外部勢力染指中國台灣地區，決不允許日本軍國主義死灰復燃。中方有決心、有能力捍衛國家領土主權。