蘇丹領導人拒絕四方機制提出的停火方案

中評社北京11月24日電／蘇丹主權委員會主席兼武裝部隊總司令布爾漢23日表示，美國總統非洲事務高級顧問馬薩德·布洛斯代表“四方安全對話”提出的最新停火方案是“迄今為止最糟糕的”，蘇丹政府予以拒絕。



新華社報導，根據蘇丹主權委員會23日晚發表的聲明，上述停火方案要求取消蘇丹武裝部隊、解散所有安全機構，卻允許準軍事組織快速支援部隊繼續留駐其控制區。聲明表示，蘇丹武裝部隊並非戰爭販子，也不反對和平，但絕不接受任何人威脅或發號施令。聲明強調，必須採納蘇丹政府提出的方案，包括要求快速支援部隊從其控制的所有城市撤出並在指定區域集結。聲明還指責阿聯酋支持快速支援部隊，明確拒絕該國參與調解。



阿聯酋總統外交顧問安瓦爾·加爾賈什22日在社交媒體發文說，蘇丹衝突雙方應立即停火，保障人道援助暢通。



今年6月以來，由美國主導，沙特、阿聯酋、埃及參與的四方展開幕後斡旋，尋求推動蘇丹衝突雙方停火並通過談判達成解決方案。四方9月提出一項停火方案及相關政治安排，蘇丹政府予以拒絕，強調有關本國未來的討論須由蘇丹人主導。



2023年4月15日，蘇丹軍方與快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續兩年多的武裝衝突造成大量平民死亡，但真實數字難以統計。據聯合國發佈的最新數據，蘇丹約5000萬人口中，超過1170萬人流離失所，2120萬人面臨嚴重糧食不安全狀況，3000多萬人急需人道主義援助。