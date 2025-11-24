美國大豆對華出口未明顯進展　農民憂慮

中評社香港11月24日電／日經新聞報導，美國對中國的大豆出口依然停滯不前。大豆在作為雞和豬飼料的糧食採購中屬於重要品類之一。作為世界最大消費國的中國在貿易戰中一直通過抵制向美國特朗普政府施壓。雖然在10月底的中美首腦會談中就恢復出貨達成一致，並啟動部分出口，但仍未出現大量採購的跡象，美國的農業相關人士對此憂心忡忡。



美國農業相關人士發出擔憂的聲音



“絕對是異常事態”，美國大豆出口協會（USSEC）首席執行官（CEO）吉姆·薩特（Jim Sutter）在接受日本經濟新聞的獨家採訪時承認，中國對美國大豆的採購重啟仍在停滯。他表示“想耐心等待”中國方面的應對。



“（美國的）貿易商和農民等開始擔心美國產大豆的採購能否如約進行”，美國中西部伊利諾伊州的穀物期貨交易商Allendale的首席策略師Rich Nelson如此指出。



中國通過抵制擊中了“美國農民”這一特朗普政府的要害，在貿易戰中將大豆與稀土等一起作為談判的籌碼之一。



美國農業部（USDA）9月25日公佈的數據顯示，2025年度（2025年9月1日至2026年8月31日）中國的採購為零。上年同期中國的合同採購量為700萬噸，是採購量第二多的墨西哥的6倍。在美國政府停擺解除後的11月14日，美國農業部公佈了部分統計數據，但統計資訊變得不透明。



特朗普政府也顯露焦慮



10月30日的中美首腦會談後，美國總統特朗普表示：“大豆等農產品的大量採購即將開始”。美國財政部長貝森特對本國媒體表示，中國同意在2026年1月之前購買1200萬噸大豆，之後3年內至少購買2500萬噸大豆。



此後的幾天裡，傳出中國購買了數個貨櫃的大豆，這讓苦於“沒有銷路”（美國大豆出口協會）的大豆種植戶們暫時鬆了一口氣。



美國農業部於11月18日發佈消息稱，中國追加購買了79萬噸。特朗普雖然表示“與中國的關係良好，對美國農作物的購買基本按原計劃進行”，但也難掩焦慮。



據彭博社報導，特朗普希望中方加快大豆的購買，並指示財政部長貝森特向中方提出訴求。中國的購買量僅為美方所說承諾水準的一成左右，中國的新增大額採購一直延遲。



另據路透社報導，特朗普政府相關人士表示，如果中國不按照承諾購買大豆，“可能會重新調整關稅稅率和出口管制等”。



中國已從巴西和阿根廷採購替代品



背景是中國的替代採購。



中國一度有5成大豆採購依賴美國，但從特朗普第一次執政時期開始，中國在與美國的貿易談判中，一直在推進從南美各國採購。尤其是巴西產的進口增加，整體進口占比達到7成。



有觀點認為，中國最近已將採購網擴展至南美的阿根廷和烏拉圭，即使不從美國大量購買大豆也能滿足國內需求。



美國中西部伊利諾伊州的穀物期貨交易商Allendale的首席策略師Rich Nelson指出：“考慮到仍然存在的關稅影響，美國大豆價格與南美大豆相比仍然處於偏高的水準。對於中國的進口商來說，沒有理由急於購買”。



從美國大豆來看，9～11月正值收穫期，吸引了各國的採購訂單。在來自中國的大型訂單停滯的情況下，美國農業相關人士只能通過拓寬出口目的地來應對。



行業團體的CEO吉姆·薩特表示：“希望抓住擁有悠久歷史和信賴關係的日本，以及在關稅談判中承諾提高進口量的泰國和印度尼西亞等亞洲各國的需求”，計劃長期擴大出口目的地。