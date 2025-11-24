黎真主黨高級指揮官身亡　黎以衝突會升級嗎？

中評社北京11月24日電／黎巴嫩真主黨23日證實，該組織高級軍事指揮官阿里·塔巴塔拜當天在以色列空襲中身亡。黎巴嫩真主黨方面指責以方這次空襲“越過了紅線”。這次空襲會導致生效將滿1年的黎以停火協議破產嗎？近來時有發生的黎以衝突會全面升級嗎？



塔巴塔拜是誰？



新華社報導，黎巴嫩真主黨23日發表聲明說，塔巴塔拜是該組織“傑出”的指揮官，自該組織成立初期便參與軍事活動，長期在對以鬥爭中發揮重要作用。



據《以色列時報》報導，塔巴塔拜1968年生於貝魯特，母親是黎巴嫩人，父親是伊朗人，他在黎巴嫩南部長大。自2016年以來，美國一直通緝塔巴塔拜並懸賞500萬美元征集相關線索。



據以色列國防軍聲明，塔巴塔拜20世紀80年代加入黎巴嫩真主黨，擔任過一系列高級職務，包括該組織精銳拉德萬部隊指揮官以及該組織在敘利亞行動的負責人等。本輪巴以衝突爆發後，塔巴塔拜出任黎巴嫩真主黨軍事行動部門主管。



聲明說，2024年下半年黎巴嫩真主黨領導層大部分被以軍消滅後，塔巴塔拜實際上負責指揮對以色列的作戰行動。同年11月黎以停火後，他正式出任黎巴嫩真主黨“總參謀長”，領導該組織重建工作。



黎巴嫩真主黨會報復嗎？



以色列23日空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊，擊中一座多層住宅樓。黎巴嫩真主黨說，除塔巴塔拜外，另有4名該組織成員死於這次空襲。黎巴嫩衛生部說，空襲還造成28人受傷。

