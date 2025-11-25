快評：在台灣附近島嶼部署導彈　日本續玩火

中評社快評／日本防衛大臣小泉進次郎23日在視察一座靠近台灣的軍事基地時提及向這座基地部署導彈的計劃。日本首相高市早苗早前發表具挑釁性涉台言論，現在日方又推進在台灣附近島嶼部署導彈，這是在繼續玩火。



小泉進次郎23日造訪沖繩縣與那國島。與那國島距離台灣約110公里，擁有現成的港口和跑道，日本2016年進駐160人的沿岸監視隊，後續又進駐電戰部隊。日本計劃在與那國島部署具備攔截飛機與彈道飛彈能力的03式中程地對空飛彈（中SAM）部隊。



中國外交部發言人毛寧24日指出，日方在西南諸島部署進攻性武器，刻意製造地區緊張、挑動軍事對立。聯繫到日本首相高市早苗涉台錯誤言論，這一動向極其危險，需引起周邊國家及國際社會高度警惕。



毛寧並重申了三個“絕不允許”：絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰復燃，中方有決心有能力捍衛國家領土主權。



高市早苗早前的涉台錯誤言論從根本上損害了中日關係的政治基礎，激起了中國人民的公憤和譴責。中方多次警告，如果日方拒不撤回甚至一錯再錯，中方將不得不採取嚴厲堅決的反制措施，由此產生的一切後果由日方承擔。



日本在靠近台灣的軍事基地部署導彈的計劃，同樣是玩火行為，中方必有強硬回應。日本繼續在台灣問題上挑釁玩火，玩火者必自焚！