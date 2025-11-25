特朗普：美中關係極強勁 著眼大局密切溝通

特朗普24日在通話後發帖：美中關係極其強勁！ 中評社華盛頓11月24日電（記者 余東暉）在與中國國家主席習近平通話後，美國總統特朗普24日中午在其社交平台發帖表示，美中關係極其強勁。雙方可以著眼大局，保持密切溝通至關重要。



這是中美元首在釜山峰會後僅25天就進行通話，如此頻密的溝通在中美元首交往史上是比較罕見的。正值日本首相高市早苗涉台刺激性言論導致中日關係驟然緊張，習近平在此次通話中強調，台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。根據中國官方的新聞發佈，特朗普迴應：中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。



美東時間24日中午12點39分，特朗普通過“真相社交”平台就此次通話發帖如下：



“我剛與中國習主席進行了非常好的通話。我們討論了包括烏克蘭/俄羅斯、芬太尼、大豆和其他農產品等在內的諸多議題。我們為偉大的農民們達成了一項很好且重要的協議——而且未來只會更好。我們與中國的關係極其強勁！此次通話是對我們三周前在韓國舉行的非常成功的會晤的後續跟進。自那以後，雙方在確保協議的有效性和準確性方面取得了顯著進展。現在，我們可以著眼於大局。為此，習主席邀請我於四月訪問北京，我已接受邀請。同時，我也邀請習主席回訪，他將作為我的客人於明年晚些時候對美國進行國事訪問。我們一致認為，保持密切溝通至關重要，我期待著與他開展更多溝通。感謝您對此事的關注！”