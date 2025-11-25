歐洲領導人：涉烏和平協議不能繞過歐洲烏克蘭

中評社香港11月25日電／針對美國和烏克蘭23日在日內瓦會談並更新和平框架協議，連日來，歐盟和歐洲多國領導人指出，這是烏克蘭和平進程中的積極一步，但仍面臨諸多挑戰，歐洲和烏克蘭必須在制定和平協議的過程中發揮作用。



新華社報導，歐盟委員會主席馮德萊恩發表聲明強調，不能用武力改變國界，不能對烏武裝部隊施加任何限制，以免該國未來易遭攻擊，從而使歐洲安全受損，歐盟在保障烏克蘭和平方面必須發揮核心作用，烏克蘭必須擁有選擇自身命運的自由和主權權利。歐盟將繼續與烏克蘭、美國等共同努力，爭取取得真正進展。



波蘭總理圖斯克強調，任何（和平）協議都不能削弱或動搖波蘭和歐洲的安全，不能接受以削弱烏克蘭的軍事能力為代價來換取和平。



芬蘭總統斯圖布在社交媒體上發文說，任何屬於歐盟或北約職權範圍內的決定，都將由歐盟和北約成員國通過單獨的程序進行討論。



克羅地亞總理普連科維奇發表聲明說，美方提出的和平計劃“存在嚴重問題”，該計劃侵犯了烏克蘭領土完整。



德國外長瓦德富爾對媒體強調，任何協議都不能繞過歐洲和烏克蘭，必須確保烏克蘭的主權得到維護，烏克蘭有權自行決定何時做出何種讓步。



法國外長巴羅在社交媒體發文說，日內瓦會談是“建設性的、有用的”，相關工作將繼續推進，這“為尊重烏克蘭主權和維護歐洲利益和安全創造條件”。



美國和烏克蘭代表23日在瑞士日內瓦就美方所提結束烏克蘭危機28點新計劃舉行會談。據白宮當天晚些時候發表的美烏聯合聲明，雙方當天在會談中起草了一份更新和完善後的和平框架協議。



據美國媒體先前報導的28點計劃草案內容，其要點包括烏克蘭從目前控制的頓涅茨克部分地區撤軍、俄羅斯與烏克蘭和歐洲締結互不侵犯協議、烏克蘭承諾不加入北約等。其中多項內容烏方此前一直拒絕接受。