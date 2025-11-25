香港二手樓市轉旺　青衣交投倍增

青衣區本月二手成交量按月增加超過1倍。（大公報） 中評社香港11月25日電／香港新盤持續熱賣，帶旺市場氣氛，二手購買力釋放，多個熱門上車重鎮交投增加，其中青衣區本月成交量倍升至60宗；元朗區本月交投量更突破100宗，按月升超過三成。市況回勇，屋苑造價明顯反彈，其中元朗朗屏8號的3房單位造價短短8個月差距逾百萬，升幅達16%。展望後市，中原集團創辦人施永青預計，本港樓價3年內從低位反彈逾四成，料升浪可持續長達6年。



大公報報導，利嘉閣地產高級區域董事彭錦添表示，青衣本月暫錄約60宗二手買賣，較10月同期的29宗大升逾1倍，反映置業人士入市信心提升。同區新晉屋苑二手造價明顯反彈，其中明翹匯2座高層B室2房單位，實用面積426方呎，剛以570萬元沽出，對比樓上高2層B室今年4月造價538萬元，是次成交價貴32萬或約6%。



朗屏8號3房 8個月升值16%



元朗區本月暫錄102宗二手成交，比10月同期78宗增加30.8%。元朗私樓同樣價量齊升，據區內代理成交資料，多個屋苑成交價對比早前低位大幅反彈，例如朗屏8號5座高層G室3房戶，實用面積719方呎，近日以928萬元易手，同座中層G室同呎戶於今年3月造價僅800萬元，雖然今次高層單位景觀相對較優，但造價卻貴足128萬元，樓價於8個月內反彈達16%。



其次，元朗世宙5座低層G室2房單位，實用面積428方呎，日前以586.5萬元沽出，實用呎價13703元，翻查紀錄，世宙5座高層G室於去年12月以550萬元易手，相隔不足1年，今次低層比高層賣貴36.5萬或6.6%。



粉嶺上水二手成交超百宗



新界北區二手交投亦飈升，中原地產分行經理紀浩然表示，粉嶺上水區本月暫錄約106宗二手成交，較10月同期升逾九成，不乏用家入市尋寶。粉嶺牽晴間8座中層H室2房單位，實用面積388方呎，剛獲上車客以450萬元承接，實用呎價11598元，原業主於2021年以544萬元購入單位，最新造價比4年前低94萬元或17.3%。



對於樓價回升，中原集團創辦人施永青在其專欄中指出，本港樓市今次經歷3年跌市，跌幅約三成，現已確認見底，預測樓價3年內重回2021年歷史高峰，即較今年3月低位反彈約42%，若再持續上升3年至2031年，屆時6年間的累積升幅預料可達85%。