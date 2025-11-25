廣東茂名尋親服務架起僑胞“連心橋”

8月16日拍攝的廣東省茂名市博賀漁港（無人機照片）（圖片來源：新華社） 中評社北京11月25日電／據中國僑網報導，一本泛黃的老書，一段跨越山海的血脈親情，一段持續半世紀的尋根之旅……目前，在廣東茂名，一場以“服務暖僑”與“經濟惠僑”雙向促進為目標的僑務工作實踐，正悄然改變著無數海外僑胞與故鄉的情感連接方式。



2024年，一本由馬來西亞榮耀印刷出版社於1964年印制的《馬來亞高州聯誼錄》，在沉寂60年後重見天日。這本由茂名信宜市僑商會工作人員下鄉收購所得的舊籍，不僅記錄了《怎樣發揚高州精神》《處理社團應注意的事》等歷史文章，更以圖文形式詳細收錄了2000餘名20世紀赴馬來西亞謀生的茂名籍華僑信息。從茂名祖籍地、父母名諱到海外任職經歷，詳實的記載為斷代尋親提供了關鍵線索。



“我們終於與故鄉親人聯繫上了。”這是許多馬來西亞僑胞在找到親人後發出的感慨。祖籍信宜金垌鎮的海外僑胞陸林生，與國內表妹吳燕失聯半個世紀。通過《馬來亞高州聯誼錄》中父母信息的比對，今年5月，陸林生四兄妹從馬來西亞、澳大利亞返歸信宜與親人團聚，拜祭祖先。



“我能替父親在祖先面前插一支香，告訴他們‘我們回來了’，這是我一生最大的心願。”陸林生近日在受訪時聲音哽咽，“當年爸媽背井離鄉下南洋，是為了能夠賺些錢回來照顧家人。以前我總是擔心家鄉的親人過得不好，現在知道他們生活富足，我也替阿爸阿媽開心。中國的強大，是我們海外華人最大的底氣，希望家鄉親人生活越來越美好。”



截至記者23日發稿時，依據《馬來亞高州聯誼錄》記載的線索，已有超200戶僑胞與國內的親人重新取得聯繫。



據中共茂名市委統戰部工作人員介紹，為系統化推進海外尋親服務，該市構建起“市、鎮、村三級聯動”工作機制，整合僑務局、僑聯、僑商會、鎮政府及海外僑團力量，形成“上下協同、全域覆蓋”的服務網絡。



茂名還創新運用“老物件＋新平台”模式，通過收集僑眷留存的書信、老照片、族譜等實物，提煉關鍵信息，然後在抖音等平台發布尋親線索，聯動僑商會、海外華社擴散傳播，形成“線上線下雙軌並行”的尋親網絡。

