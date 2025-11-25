中評社北京11月25日電／網評：賴當局“厚顔舔日”是自掘墳墓



來源：大公報 作者：朱穗怡



民進黨賴清德當局最近猶如跳梁小丑般“上躥下跳”。先是賴清德在網上曬出食用日本海鮮的午餐照，以示對日本水產品的支持，隨後相關部門又宣布全面解禁日本福島等五縣的食品輸入。民進黨政客也叫囂“要多買日本水產、多買日本產品、多到日本旅遊”，還叫囂“日本有事就是台灣有事”。賴當局這一系列行徑無非就是針對中國大陸反制日本首相高市早苗“暗示可能武力介入台海局勢”的謬論，趁此機會向日本“雪中送炭”、討好日本。然而，正如台灣輿論所說，賴清德的行徑顯得幼稚、輕浮，而且不自量力。中國大陸遊客是日本旅遊業最重要的客源，據說最近中方取消了54萬張去日本的機票，航空公司也陸續減少赴日航班，預料後續赴日的中國大陸遊客也會越來越少，試問，台灣方面能填補日本旅遊業失去的中國大陸市場嗎？民進黨政客哪來的底氣竟然喊出“日本有事就是台灣有事”？



台當局官員聲稱全面解禁日本福島等五縣的食品輸入與近期高市言論無關，但這顯然是“此地無銀三百兩”。今年8月29日，台當局“食藥署”預告正式廢止日本食品輸入管制規定，取消逐批查驗及產地證明與輻射檢測報告的雙證制度，在60天預告期內，沒有收到任何特殊或反對意見，則可生效。這意味著早在上月底，相關規定已經開始實施了，但賴當局卻在近日中國大陸反制高市謬論後才高調宣布，“挺高市”不言而喻。儘管賴當局支持採購日本水產，但也無法彌補日本失去中國大陸市場的損失。中國大陸是日本水產重要的出口地，據說曾占日本水產出口的兩成。



這些年民進黨當局一直在為恢復日本福島等核災區食品作“鋪墊”，甚至把坊間慣稱的“核食”改稱為“福食”，但島內民調反映超過半數台灣民眾對日本核災區食品仍存有疑慮，而民進黨當局仍執意解禁日本“核食”，已然違背台灣主流民意。此外，更為荒唐的是，“反核”是民進黨的“神主牌”之一。多年來民進黨人士一直叫囂“核能發電存在風險，倘若發生事故會造成大災難”，還以日本福島核災為例，說“福島核災區的食品不能吃”，但為了“媚日”，全面解禁仍有食安疑慮的日本核災區食品，可見民進黨眼中完全沒有是非標準、沒有民生福祉，衹有政治利益。