中評社北京11月25日電／網評：媚日賴清德甘當高市早苗的馬前卒



來源：大公報 作者：蘇虹



日相高市早苗公然宣稱“台灣有事”可能構成日本可行使集體自衛權的“存亡危機事態”，暗示可能武力介入台海問題，引發中日兩國及國際社會廣泛關注和強烈批評。豈料台灣地區領導人賴清德竟然反過來要求大陸“不要成為區域和平穩定的麻煩製造者”，如此顛倒黑白、混淆是非，暴露此人甘當外部勢力干涉中國內政的馬前卒，妄圖挾洋自重、“以武謀獨”的險惡用心。其言行不僅嚴重損害中華民族根本利益，更將台海和平推向危險境地。



賴清德聲稱，大陸近期對日本採取多項動作，已構成“復合式攻擊”，並恬不知恥地“呼籲國際社會持續關注”、“應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該要回到以規則為基礎的國際秩序的軌道上，這樣對區域的和平穩定、繁榮發展才有幫助”云云。



替殖民主義者搽脂抹粉



與賴清德沆瀣一氣的是，台行政部門負責人卓榮泰出席一個研討會期間，以日語盛贊高市獲得日本人民極大支持。如此諂媚之態，無異於引狼入室，全然無視歷史正義與國際法理。



其實，縱觀賴清德往日言行，其媚日嘴臉早就暴露無遺。9月21日，賴清德在政治大學為“安倍晉三研究中心”揭牌時，宣稱台海和平“歸功於安倍晉三的高瞻遠矚”。而民進黨秘書長徐國勇則聲稱“根本沒有光復節”“那時的台灣人是日本人”。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，但民進黨當局不僅不舉辦抗戰勝利80周年紀念活動，賴清德更是絕口不提“抗戰勝利”，而是沿襲日本侵略者立場稱“終戰”。賴清德和民進黨政客的媚日情結與“皇民化”意緒高漲，甘願站在侵略者的立場，替殖民主義者搽脂抹粉，如此言行不僅是媚日，簡直就是徹底的數典忘祖，是對歷史正義與民族尊嚴的公然背叛。