網評：立法會選舉踴躍投票　促優質民主實踐

來源：大公報 作者：陳成爐



第八屆立法會選舉正如火如荼地進行，參選人奔走於街頭巷尾，積極爭取選民支持。令人欣喜的是，這場選舉再沒有政治對抗與人身攻擊，而是以政綱辯論、能力展示為核心，通過理性競爭贏得選民認同。這一轉變不僅是選舉文化的進步，更是優質民主的具體體現。在此背景下，踴躍投票成為香港市民履行民主權利、參與社會治理的重要方式，也是推動香港由治及興的關鍵力量。



民主的本質在於人民當家作主，而選舉則是實現這一目標的重要機制。不久前《大公報》刊登國務院新聞辦公室於2021年12月發布的《“一國兩制”下香港的民主發展》白皮書，幫助港人全面回顧香港特區民主的產生和發展歷程。認識回歸以來香港民主進程的經驗與教訓，對於深入認識今天香港特色民主制度，繼續推動特區民主穩步向前發展，確保香港“一國兩制”實踐行穩致遠，更好造福全體香港居民，具有重要的現實意義。



完善選制民主重回正軌



回歸前，在港英的殖民統治下，香港根本沒有民主可言。英國當局在香港回歸祖國前，才匆忙推行所謂的“政改方案”，根本意圖是要借此來阻礙國家對香港恢復行使主權，並為回歸後的香港實行有效管治埋下地雷。很長一段時間以來，敵對勢力將選舉視為對抗中央政府和煽動社會對立的工具，導致立法會內耗空轉，民生問題積重難返，香港的整體利益受到嚴重損害。這種異化的所謂“民主”，不僅背離了“一國兩制”的初心，更讓香港社會付出了沉重代價。



2014年的非法“佔中”，2019年的黑暴，凸顯了反中亂港勢力借民主之名，行亂港之實。而2019年的區議會選舉，更是出現愛國愛港候選人和選民的人生安全受到威脅的情況，令香港社會意識到，違背憲法和香港基本法的所謂“民主”，會將香港推到萬劫不復的地步。