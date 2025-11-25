網評：打造人才新高地　對接“十五五”規劃

中評社北京11月25日電／打造人才新高地 對接“十五五”規劃



來源：大公報 作者：姚志勝



特區政府日前公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，明確將新田科技城打造成香港創科高質量發展的新引擎和催化器，體現特區政府推動香港創科發展政策清晰連貫，決心堅定，創科動能強大，有力推動香港創科發展再上新台階，具有培育香港新質生產力和對接“十五五”規劃的重要意義。人才是創科第一資源，未來要用好新田科技城的創科項目和“留學香港”品牌效應，向外宣傳新田科技城的香港創科發展新亮點，打造香港人才新高地，更好提升香港創新競爭力。



“三紐三帶”有利創科投入



概念綱要從頂層設計新田科技城創科用地的發展願景、目標與定位、產業空間布局，以及發展模式，為科技城訂下清晰的發展方略，受到香港社會的普遍歡迎和肯定。



近年來，特區政府發表了《香港創新科技發展藍圖》、《北部都會區行動綱領》和《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》等多項重要政策文件，積極推動香港創科發展。新田科技城有約210公頃創科用地，是香港創科產業的戰略基地。行政長官李家超在施政報告提出，今年內會公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，涵蓋頂層設計、產業定位和布局、各片區的統籌發展、引導市場資源投入發展的策略等。綜觀特區政府的整體路徑，可以看到由創新科技發展藍圖，到新田科技城規劃綱要，充分體現特區政府推動創新發展由宏觀引領到微觀支撐，由政策理念到具體實踐，由頂層設計到局部推動，策略分明，脈落清晰，布局精準，展現了特區政府對創科發展講理念重行動，給予投資企業極大的投資信心，提升了香港社會的發展士氣。