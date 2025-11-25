【
吉林省財政廳廳長陳宇龍接受審查調查
http://www.CRNTT.com
2025-11-25 15:14:03
中評社北京11月25日電／中央紀委國家監委網站訊 據吉林省紀委監委消息：吉林省財政廳黨組書記、廳長陳宇龍涉嫌嚴重違紀違法，主動向組織交代問題，目前正接受吉林省紀委監委紀律審查和監察調查。
