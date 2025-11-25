中評社北京11月25日電／網評：重塑新選舉文化 展現高質量民主



來源：大公報 作者：卓銘



距離立法會選舉投票日還有不足兩個星期，如今選舉已進入最關鍵的階段。從過去一個多月的競選情況來看，這次立法會選舉從多方面展現出與以往不同的鮮明特徵。新選舉制度設計之下，確保了選舉的公平、公正性，吸引了更優秀、更有擔當的人參選；高質量的選舉論壇，告別以往的“泥漿摔角”式的惡鬥，為候選人搭建了一個以理性、擔當、抱負為核心的能力展示舞台。這樣的立法會選舉，重塑了新的選舉文化，為什麼是高質量民主選舉提供了“香港範本”。



第一，新選制設計提供了公平競爭的機會。相信大部分香港市民都會同意，如果回到2021年以前，一個沒有任何政治背景、政黨支持的年輕人，基本上很難有條件與其他候選人站在同一起跑線上展開競爭。這未必是因為年輕新人的個人能力或熱誠不及他人，而是由於舊選舉制度很多時候更重視“場外因素”，例如候選人的政治陣營、人脈、言行的“出位”程度等等；而到了實際選舉結果，亦往往由於政黨動員選民按策略投票或配票，而容易將沒有背景的候選人“篩走”。這種參選門檻高又鼓吹“抱團對抗”的選舉文化，往往在選舉開始前就已勸退了不少人。



制度設計讓“能者上”



但新選制的制度設計之下，所有候選人只要符合愛國愛港標準，真心擁護基本法、效忠香港特區，不論年齡、不論背景、不論資歷，一樣有資格競逐立法會議席。從這個角度而言，新選制其實是歡迎更多五光十色的愛國者進入立法會，並且鼓勵候選人憑借個人的“硬實力”“真功夫”分出高下。事實上，新一屆立法會選舉也確實體現了“區區有競爭，界界有得選”的景象：合共161份提名表格，3個界別、90個議席全數出現競爭，地區直選中衹有不足三成是“老將”，有多個選區全數由“新丁”上陣，參選的不僅有社福機構主管、大型企業前高層、運動獎牌得主，更有超過兩成是女性。



如此多元化的光譜構成，是新選制下才有的特色。“愛國者治港”絕不是“一言堂”，相反，新選制的目的是吸納更多有擔當、有才幹、有抱負、年輕有為的愛國愛港者進入議會，讓“能者上”為香港發展注入新的動能。