哈爾濱醫科大學原副校長徐萬海接受審查調查
http://www.CRNTT.com
2025-11-25 15:14:40
中評社北京11月25日電／中央紀委國家監委網站訊 據黑龍江省紀委監委消息：哈爾濱醫科大學原黨委常委、副校長兼哈爾濱醫科大學附屬第二醫院原院長徐萬海涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受黑龍江省紀委監委紀律審查和監察調查。
