中評社北京11月25日電／網評：三“絕不允許” 痛擊高市早苗挑釁



來源：大公報 作者：靖偉



日本首相高市早苗至今仍拒撤回涉台錯誤言論，已引致包括日本國內的強烈不滿。中共中央政治局委員、外交部長王毅日前更提出三個“絕不允許”：絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰復燃，並批評高市早苗講了不該講的話，越了不應碰的紅線，強調中方必予以堅決回擊。



繼中止恢復日本牛肉對華出口磋商、發布赴日旅遊提醒和留學預警後，18日，中國常駐聯合國代表傅聰在第80屆聯合國大會全體會議審議安理會改革問題時表示，日本根本沒有資格要求成為安理會常任理事國。19日，中國向日方通報暫停進口日本水產品，外交部發言人表示，當前形勢下，即使日本水產品向中國出口也不會有市場。



從外交抗議到經濟反制，從歷史揭批到實力彰顯，中國的應對呈現出前所未有的精準與威懾力，折射出一個大國在維護核心利益時的戰略清醒與自信從容。



精準反制直擊日本要害



首先是精準反制，直擊日本痛點。外交層面，中國外交部副部長奉示召見日本駐華大使提出嚴正交涉和強烈抗議、文旅部發文提醒遊客避免前往日本、教育部發預警建議謹慎規劃赴日留學安排，層層遞進，彰顯態度堅決；經濟領域，暫停文化交流項目、限制日本電影上映等舉措，直指日本旅遊業這一支柱產業。有日本經濟學家估計，若中國赴日旅遊持續遇冷，日本將面臨超千億元的經濟損失，GDP下滑0.36%。日旅遊業與服務業高度依賴中國市場的現實，讓日本政客的挑釁付出了真實代價。當然，這也凸顯中國對日本經濟依賴結構的精準研判。



與2012年“購島”鬧劇後中國的反制相比，此次行動更顯成熟。當年，中日貿易額曾因對抗急劇下滑，雙方經濟均受衝擊。而今，中國反制手段更聚焦、更具針對性，既避免全面對抗的副作用，又讓日本切實感受到挑釁的代價。這種既維護了核心利益，又保持了戰略主動的反制，展現了“外科手術式”反制的精準、快速、針對性。