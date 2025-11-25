劉國中出席中華全國供銷合作社代表大會

中評社北京11月25日電／據新華社報導，中華全國供銷合作社第八次代表大會24日在京召開。中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中出席會議並講話。他強調，要深入學習貫徹習近平總書記關於供銷合作社工作的重要指示批示精神，貫徹落實黨的二十屆四中全會部署，學習運用“千萬工程”經驗，聚焦主責主業謀發展，深化綜合改革增活力，奮力譜寫供銷合作事業高質量發展新篇章。



劉國中表示，供銷合作社第七次代表大會以來，全國供銷合作社系統履職盡責、擔當作為，有效發揮了獨特優勢和重要作用，為保障國家糧食安全、鞏固拓展脫貧攻堅成果、促進城鄉融合發展作出了積極貢獻。



劉國中強調，“十五五”時期，加快農業農村現代化、扎實推進鄉村全面振興，對供銷合作工作提出了更高要求、開辟了廣闊空間。要堅持和加強黨的全面領導，堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。要牢記為農服務根本宗旨，錨定建設農業強國等目標，不斷提高為農服務能力。要堅持問題導向，因地制宜、分類指導，推動綜合改革走深走實。要加強自身建設，推進全面從嚴治黨、全面從嚴治社。各地區各有關部門要加強組織領導，加大政策支持，為供銷合作社改革發展營造良好環境。



全國人大常委會副委員長武維華，全國政協副主席胡春華出席會議。