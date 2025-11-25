李鴻忠出席中俄中小企業實業論壇開幕式

中評社北京11月25日電／據新華社報導，中共中央政治局委員，全國人大常委會副委員長，中俄友好、和平與發展委員會中方主席李鴻忠24日在西安出席第六屆中俄中小企業實業論壇開幕式並致辭。



李鴻忠在致辭中表示，在習近平主席和普京總統的戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係務實求進、篤定前行，各領域合作保持積極向好勢頭。中國共產黨二十屆四中全會對“十五五”時期中國經濟社會發展作出頂層設計和戰略擘畫。中國將堅持以經濟建設為中心，集中力量推進高質量發展，堅定不移推進高水平對外開放，願同包括俄羅斯在內的世界各國共享發展機遇。中方將同俄方一道，以兩國元首達成的重要共識為根本遵循，持續優化合作機制，為兩國中小企業合作提供更便利條件、營造更良好環境，充分發揮中俄友好、和平與發展委員會的兩國民間交往主渠道作用，全力服務中俄關係大局。



俄方在致辭中表示，俄中關係達到前所未有高度，兩國在眾多領域擁有巨大合作潛力。論壇已成為兩國中小企業對接合作的良好平台。俄方密切關注中共二十屆四中全會通過的“十五五”規劃建議，願同中方攜手合作，為兩國人民帶來更多發展紅利。



活動期間，李鴻忠還會見了俄羅斯聯邦委員會副主席茹拉夫廖夫和中俄友好、和平與發展委員會俄方主席季托夫。