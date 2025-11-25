國安部曝光新型滲透策反手段

9月15日，人們在雲南昆明舉行的2025年國家網絡安全宣傳周配套活動——網絡安全博覽會暨網絡安全產品和服務國際推介會上參觀。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月25日電／據央視網報導，據國家安全部微信公眾號消息，遊戲作為一種娛樂消遣，讓玩家突破“時空界限”，感受“別樣人生”。但個別境外敵對勢力和別有用心之人企圖將娛樂空間變為其傳遞歧視污蔑、散播政治謠言，甚至是滲透策反的“狩獵場”，威脅我國家安全，應予重視。



不可忽視的數字疆土防線



——文化歧視，摻雜偏見的“軟刀子”。個別境外出品的遊戲在角色設定、劇情構建及美術風格中，或明或暗地摻雜對華人群體特別是我國人民的歧視與偏見。如將涉及中國元素的角色設定為陰險狡詐的形象，在遊戲中扮演施暴者，從事各種違背當地法律的惡劣行為。



——踐踏紅線，混淆是非的“偽坐標”。個別境外出品的遊戲在涉及中國版圖時蓄意錯繪，惡意標注，涉嫌危害我國國家統一、主權和領土完整。如某境外遊戲公司在一款二戰模擬遊戲中公然將西藏列為英屬印度的“核心領土”，扭曲西藏自古是中國一部分的事實，個別遊戲配套地圖存在錯繪阿克賽欽、藏南地區國界，將台灣從中國“劃分”出去等問題。



——包藏禍心，滲透策反的“狩獵場”。個別境外間諜情報機關對我人員滲透策反的手段與途徑不斷“推陳出新”，甚至將觸角伸向遊戲領域。某款境外出品的遊戲繞過我審查監管，利用“看廣告得道具獎勵”的機制，向玩家精準投放“間諜招募”廣告，隨後以“合作”“兼職”的名義掩蓋其真實意圖，以“高薪”“知識變現”等話術誘導玩家達成進一步合作，是極具迷惑性的新型手段。



守好數字空間這片淨土



面對潛藏在遊戲中的惡意與攻擊，不能“娛樂至上”，忽視其深層風險，要樹立底線思維，主動作為，抵制遊戲中“夾帶私貨”、威脅我國家安全的險惡圖謀。

