殘特奧會火炬傳遞11月29日開啟

中評社北京11月25日電／據人民日報報導，11月24日上午，殘特奧會火炬傳遞及志願服務新聞發布會在廣州主新聞中心新聞發布廳舉行。會上介紹，第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會火炬傳遞將於11月29日上午在香港、澳門、廣州、深圳4個城市同步舉行。本屆殘特奧會火炬傳遞採用與十五運會“兩火合一”的火種共用模式，生動詮釋“殘健共融、灣區同心”的溫暖主題。



11月29日上午9時，深圳市人才公園將舉行殘特奧會火炬傳遞啟動儀式，隨後香港、澳門、廣州分別舉行起跑儀式，同步開展火炬傳遞，每個城市設火炬手50棒。火炬傳遞活動結束後，火種將從4個城市集中至廣州。當日下午，將在廣東奧林匹克體育中心舉行簡約融火儀式。



在路線設計上，各城市特色鮮明、主題呼應。廣州以“改革開放·活力廣州”為主題，展現“嶺南首府、千年商都、美麗花城”的深厚底蘊。深圳以“三程連灣·薪火築夢”為理念，凸顯“開放之城、科技之城、創新之城”的城市精神。香港的火炬傳遞路線將途經多個地標，在跑步之外還會採用渡輪、開篷巴士等方式。澳門的火炬傳遞路線注重無障礙通行，沿途展現澳門別具特色的城市風貌。



志願服務方面，來自廣東省9個承辦地市、63所高校的1.5萬名殘特奧會“小海豚”賽會志願者，將運用手語交流、輪椅推行、視障引導等專業化的服務技能為運動員提供細致周到的服務。全運會香港賽區共招募超過1.6萬名志願者支援賽事進行，其中包括4000名為殘特奧會服務的志願者。