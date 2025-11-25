中國多地推進“銀發族”身邊的適老化改造

5月21日，工作人員在第十一屆中國國際養老服務業博覽會上介紹適老化改造方案。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月25日電／據新華社報導，走進沈陽市鐵西區啟工街道重工新村社區居民周國忠的家，臥室床邊安裝著起身扶手，床上有著可調節椅背角度的防褥瘡靠背器、防褥瘡坐墊。“這些改造沒花家里一分錢。”周國忠說，今年63歲的他因意外失去了生活自理能力，通過社區免費進行了家中的適老化改造。



截至2024年底，中國60周歲及以上老年人口超3.1億人。其中，約90%的老年人傾向於居家養老。近年來，各地不斷推進各項居家適老化改造工作。



2020年起，沈陽市根據“願改盡改”“一戶一案”原則，開展特殊困難老年人家庭適老化改造。對經評估為“完全失能”或“重度失能且長期臥床”的老年人，每戶最高給予3000元改造補貼。



浙江、貴州等地推出居家適老化改造“煥新”補貼政策，對老年人家庭購買適老化產品給予補貼；湖北武漢等地著力探索適老住宅建設，打造一批可租可購的適老住宅產品。



“沈陽市老齡化程度較高，60歲以上老年人口占比已攀升至30.6%，一些‘小改造’就能解決‘大問題’。”沈陽市民政局副局長張葛介紹，目前全市已完成特殊困難老年人家庭適老化改造1萬餘戶。



除了居家適老化改造，多地還正持續加大助浴、助行、陪診等居家養老服務力度，持續完善多層次養老服務網絡。沈陽市民政局為特殊困難老年人、80周歲以上老年人等購買居家養老服務，截至目前，沈陽全市累計提供服務突破190萬人次、服務時長280萬小時。



在沈陽市渾南區彩霞社區的低保戶王斌家中，助老員劉麗靜正在打掃衛生。劉麗靜每周都會到常年臥床的王斌家中服務三到四次，為她理髮、助浴、做飯、收拾衛生等。據王斌介紹，只需要在“沈陽養老”微信小程序上下單，就能免費享受多種上門服務。



不僅在沈陽，呼和浩特市在完善硬件設施的同時，為老年人提供“為老餐廳＋助餐服務＋送餐入戶”多元化服務模式；天津市河西區構築符合老年人需求的“15分鐘服務圈”，讓老年人在家門口即可享受到便利的生活照護。

