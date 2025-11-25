美烏歐日內瓦會談　各方分歧明顯

中評社北京11月25日電／據新華社報導，美國、烏克蘭、歐盟及英法德三國代表23日在瑞士日內瓦就美方所提結束烏克蘭危機28點新計劃舉行會談。儘管美烏代表表示會談“取得進展”，但從最新表態來看，各方仍存明顯分歧。這一點，從烏方代表未出席會談結束後的記者會就可看出端倪。



一方面，根據白宮公布的一份美烏聯合聲明，雙方在會談中起草了一份更新和完善後的和平框架協議。烏方表示，未來幾天雙方將繼續“推進聯合方案”，並將與歐洲夥伴展開磋商。據外媒此前報導，烏克蘭總統澤連斯基近期可能將去美國見特朗普，討論計劃中“最敏感”的內容，包括領土等議題。但美國白宮新聞秘書萊維特24日說，特朗普本周沒有與澤連斯基會晤的安排。



另一方面，針對美國和烏克蘭在日內瓦會談並更新和平框架協議，歐盟和歐洲多國領導人指出，這是烏克蘭和平進程中的積極一步，但仍面臨諸多挑戰，歐洲和烏克蘭必須在制定和平協議的過程中發揮作用。英法德等普遍反對“美國方案”，並於日前提出了“美國方案”的替代版，尤其反對“美國方案”中限制烏軍隊規模、要求基輔作出領土讓步等條款。



俄羅斯總統助理烏沙科夫24日表示，俄方已瞭解歐洲就結束烏克蘭危機所提出的和平方案，但該方案對俄方不具建設性，也不符合俄方利益。俄方還表示，目前關於和平方案有很多猜測，俄羅斯只相信直接從美國方面獲得的信息。