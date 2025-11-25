京津冀推動社保公共服務“同事同標”

中評社北京11月25日電／據人民日報報導，記者從北京市人力資源和社會保障局獲悉：近日，根據《京津冀社會保險經辦服務協同合作協議（2023—2025年）》有關要求，京津冀三地聯合發布《京津冀社會保險公共服務“同事同標”事項清單及辦事指南（第二批）》的通知，在首批15個“同事同標”事項的基礎上繼續擴圍，新增6個事項，進一步推進京津冀社會保險經辦業務協同，規範統一經辦服務標準。至此，京津冀社保公共服務“同事同標”事項已達21項。



本次新增的6個事項聚焦社保高頻業務，包括企業注銷登記、養老待遇證明查詢打印、工傷保險跨省異地就醫直接結算申請、失業保險金申領、代繳基本醫療保險費、價格臨時補貼發放。經營主體和從業人員在三地辦理上述社保服務事項時，可實現“同事項名稱、同受理標準、同申請材料、同辦理時限”，提升辦事體驗。



京津冀三地還同步編制了第二批“同事同標”事項辦事指南，規範明確了事項名稱、事項簡述、辦理方式、辦理材料、辦理時限等內容。辦事人員可在北京市人社局官網的“公示公告”欄目查閱相關的辦事指南。下一步，京津冀人社部門將進一步優化社保公共服務，持續推進三地社保經辦協同發展，打造企業群眾滿意度更高、獲得感更好的社保服務環境。