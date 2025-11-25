中歐學者呼籲尋求共識深化互利合作

中評社北京11月25日電／據新華社報導，由匈牙利約翰·馮·諾伊曼大學歐亞中心與復旦大學中歐關係研究中心共同主辦的《中歐關係與國際秩序的重塑》新書首發式暨紀念中歐建交50周年研討會24日在匈牙利首都布達佩斯舉行。



來自中國、匈牙利、塞爾維亞、荷蘭等國的50餘位高校學者、智庫專家，圍繞“在動蕩的世界中重新思考和重塑中歐關係”主題，就中歐關係的現狀與未來展開深入討論。與會專家一致認為，在國際局勢動蕩加劇、地緣政治格局深刻演變之際，中歐應尋求更多共識，深化互利合作。



歐亞中心主任霍爾瓦特·列文特在致辭中介紹，《中歐關係與國際秩序的重塑》一書匯集中國、匈牙利、捷克和塞爾維亞等國學者的研究成果，探討中歐關係的主要挑戰與發展前景，旨在增進雙方相互理解與合作。他表示，真誠希望中歐未來50年將比過去50年更富有建設性和光明前景。



中國駐匈牙利大使龔韜表示，中歐沒有根本利害衝突，也沒有地緣政治矛盾。中方期待同包括匈牙利在內的歐方一道秉持建交初心，深化戰略溝通，增進理解互信，鞏固夥伴定位，擴大相互開放，妥處摩擦分歧，共同支持和維護多邊主義和自由貿易，攜手建設一個利益相融、成果共享、責任共擔、前途與共的命運共同體。



匈牙利工人黨主席蒂爾默·久洛說，歐盟必須在當今世界找到正確的戰略道路。中國已成為全球經濟和科技進步的重要驅動力，將國家發展與中國發展加強對接符合匈牙利的根本利益，也符合其他歐洲國家的利益。歐中關係可以成為不同國家之間實現合作共贏的典範。



上海歐洲學會名譽會長徐明棋表示，中國始終視歐盟為戰略夥伴，中歐雙方應擱置分歧，重點推動貿易、投資、氣候行動和全球治理等領域的合作。復旦大學中歐關係研究中心主任簡軍波說，中歐尋求更多共識、有效管控複雜的雙邊挑戰與矛盾，並推進更深入、更廣泛的合作，符合雙方乃至國際社會的根本利益。