數智化牽線　一家企業織起全球產業鏈

中評社北京11月25日電／據人民日報報導，營業總收入3647.2億元，同比增長13.8%；歸母淨利潤378.8億元，同比增長19.5%；研發投入超過129億元，同比增幅約14%；業務覆蓋超過200個國家和地區，全球製造基地總數達63個……



打開美的集團2025年三季報，一組組數據展示著企業高質量發展的成果。



“一家企業成功與否，不只看自身的創新實力、市場份額和盈利能力，還要看生態鏈企業的發展好不好。”美的集團副總裁兼首席可持續發展官李國林說，美的擁有上游供應商超過5000家，其中核心供應商1000多家，下游經銷服務企業達10萬家。通過首台套應用、聯合研發、數字化賦能、海外市場共拓，美的的一批供應鏈企業已成長為各自領域裡的領先企業。



推進閥管新技術替代



走進浙江三花智能控制股份有限公司電子膨脹閥事業部，一台台精密機床高速運轉，四軸機器人快速上下料，複雜的幾十道生產工序只需兩名檢查人員值守。



這片智能工業園區，每天都在向全球輸出數百萬個精密部件——從空調裡實現制冷制熱模式切換的四通閥，到數據中心裡的冷卻控制器，再到新能源汽車電池的熱管理組件。



以前四通閥採用全銅材質，近年來銅價上漲，推進不銹鋼代銅意義重大。“不銹鋼更加節能環保，能有效減少高低溫流路熱交換帶來的熱損失，還具有輕量化、抗振性強和耐壓強度高等優勢。”三花智控總裁王大勇介紹。公司在1997年成為美的制冷控制部件的重要供應商，憑借產品品質和創新能力，三花智控與美的在產品與技術開發、供應鏈協同、全球資源共享等方面展開深度協作。



“2024年8月，雙方就產品管路集成項目一拍即合，項目研發隨即啟動。美的不僅開放商用空調核心工況數據庫以精準錨定組件參數，更組建聯合設計小組同步評審方案，確保集成設計貼合產品需求。”王大勇說，雙方協作解決了多項技術難題。如今，搭載三花智控全新技術成果的四通閥、電磁閥、球閥等集成組件的美的商用中央空調已實現量產。

